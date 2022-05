Rimbalza la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta positiva per il listino USA, all'indomani dell'ennesimo bagno di sangue, sui timori di ulteriori fiammate dell'inflazione. Si tratta comunque di un rimbalzo tecnico visto che tra gli addetti ai lavori permane l'apprensione per una Fed attesa più "hawkish" che sarà costretta ad alzare i tassi di interesse per combattere contro prezzi a un livello tale da indebolire l'economia e da alimentare i rischi di una recessione.Sullo sfondo restano le preoccupazioni per l'evoluzione del conflitto in Ucraina, uno dei temi caldi dell'incontro, a Washington, tra il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi e il presidente americano Joe Biden.Tra gli indici statunitensi, ilmostra un guadagno dell'1,34% interrompendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, avanza con forza l', che continua gli scambi a 4.060 punti. Su di giri il(+2,48%); con analoga direzione, effervescente l'(+1,86%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+2,29%),(+2,22%) e(+1,94%).del Dow Jones,(+3,22%),(+2,65%),(+2,57%) e(+2,48%).(+7,45%),(+6,16%),(+5,40%) e(+5,23%).Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 8,1%; preced. 8,5%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 1,2%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -829K barili; preced. 1,3 Mln barili)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,5%; preced. 1,4%)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 10,7%; preced. 11,2%).