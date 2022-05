Moderate perdite a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Si muove in frazionale ribasso Wall Street, dopo la pubblicazione del dato sull'inflazione che mostra un rallentamento inferiore alle attese del mercato.altrimenti rischia di dover aumentare i tassi di interesse in territorio restrittivo, distruggendo potenzialmente la domanda e facendo crollare l'economia" - commenta-. Il dato odierno sull'inflazione, pari all'8,3%, non farà certo dormire la Fed stanotte: il consenso era per un calo all'8,1%, dopo il massimo dell'8,5% registrato a marzo. Non solo il petrolio:e le tariffe aeree sono aumentate del 18% su base mensile. Quindi - conclude Chatters - almeno per ora, la tesi di una pressione sui prezzi più lunga e più alta del previsto rimane intatta".Tra gli indici statunitensi, ilsta lasciando sul parterre lo 0,28%; sulla stessa linea, in lieve calo l', che continua la giornata sotto la parità a 3.975 punti. Depresso il(-1,76%); come pure, variazioni negative per l'(-0,96%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+2,32%),(+1,63%) e(+0,52%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-2,40%),(-1,84%) e(-0,81%).Tra i(+2,22%),(+2,03%),(+2,02%) e(+1,96%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,53%.Scende, con un ribasso del 2,17%.Crolla, con una flessione del 2,13%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,96%.Tra idel Nasdaq 100,(+10,40%),(+2,88%),(+2,40%) e(+2,16%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -10,24%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento dell'8,20%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 6,09%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,83%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 8,1%; preced. 8,5%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 1,2%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -457K barili; preced. 1,3 Mln barili)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,5%; preced. 1,4%)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 10,7%; preced. 11,2%).