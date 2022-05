Piazza Affari maglia rosa in Europa grazie a UniCredit e risparmio gestito

UniCredit

Mediobanca

Generali

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Unicredit

Banca Generali

Moncler

Banca Mediolanum

Recordati

Terna

Amplifon

Snam

Ferragamo

Tod's

Sanlorenzo

Mfe B

GVS

Bff Bank

Cattolica Assicurazioni

Illimity Bank

(Teleborsa) -, che risulta la migliore tra le principali Borse Europee. A trainare Piazza Affari è il forte rialzo di, dopo l'avvio della prima tranche del programma di buyback fino a 1,58 miliardi, e il fermento che si osserva nel, tra i risultati del primo trimestre e le indiscrezioni di stampa in merito a una potenziale uscita didain cambio di una grande operazione industriale nel segmento del wealth management.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,055. Segno più per l', che mostra un aumento dello 0,77%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 4,07%.Scende lo, attestandosi a +194 punti base, con un calo di 7 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 2,92%.denaro su, che registra un rialzo dell'1,41%, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,00%, e vola, con una marcata risalita del 2,04%.Sessione euforica per Piazza Affari, con ilche mostra un balzo del 2,15%; sulla stessa linea, balzo del, che continua la giornata a 25.697 punti.Ottima la prestazione del(+1,68%); sulla stessa tendenza, sale il(+1,17%).di Piazza Affari, brilla, con un forte incremento (+10,18%).Ottima performance per, che registra un progresso del 5,98%.Exploit di, che mostra un rialzo del 5,27%.Su di giri(+4,63%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,95%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,94%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,93%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,92%.Al Top tra le azioni italiane a(+10,75%),(+6,87%),(+6,84%) e(+5,13%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,36%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,56%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,55%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:03:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 7,7%; preced. 8,3%)03:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,8%; preced. 1,5%)08:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 7,4%; preced. 7,3%)08:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,8%; preced. 2,5%)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 8,1%; preced. 8,5%).