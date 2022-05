Unicredit ha annunciato l'avvio del programma di acquisto azioni proprie

UniCredit

Unicredit

(Teleborsa) -, in attuazione dell'autorizzazione conferita dall’Assemblea degli Azionisti della Società tenutasi in data 8 aprile 2022, ha comunicato, il 10 maggio 2022, di averper un ammontare massimo pari a 1.580.000.000,00 euro e per un numero di azioni ordinarie UniCredit non superiore a 215.000.000 (la "Prima Tranche del Programma di Buy-Back 2021").Ai fini dell’esecuzione della Prima Tranche del Programma di Buy-Back 2021, l'istituto di credito ha incaricato Goldman Sachs International quale intermediario terzo abilitato che adotterà le decisioni in merito agli acquisti in piena indipendenza.Unicredit ha inoltre specificato che gli acquisti saranno avviati nella settimana corrente e prevede che possano concludersi indicativamente entro il mese di luglio 2022. Dovranno essere realizzati in conformità ai limiti stabiliti dal Regolamento Delegato, fermo restando che il prezzo di acquisto non potrà discostarsi in diminuzione o in aumento di oltre il 10% rispetto al prezzo ufficiale che il titolo UniCredit avrà registrato nella seduta dell’Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana, del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione di acquisto;Le azioni ordinarie UniCredit che verranno acquisite nell’ambito della Prima Tranche del Programma di Buy-Back 2021 verranno annullate in esecuzione della delibera della predetta Assemblea.Intanto, sul listino milanese, ottima la performance di, che si attesta a 9,36 euro, con un aumento del 10,60%.