Wall Street debole dopo l'inflazione USA

(Teleborsa) - Partenza in calo per la borsa di Wall Street dopo che l'inflazione negli Stati Uniti ha segnato una leggera frenata, ad aprile, pur restando non lontana dai massimi degli ultimi quarant'anni toccati a marzo. L'andamento dei prezzi è seguito molto da vicino dal mercato per capire quanto saranno aggressive le prossime mosse della Federal Reserve, dopo il rialzo di 50 punti base deciso nell'ultima riunione.Tra gli indici statunitensi, si muove sotto la parità il, che scende a 32.046 punti, con uno scarto percentuale dello 0,36%, proseguendo la serie di cinque ribassi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, cede alle vendite l', che retrocede a 3.977 punti. Pesante il(-1,5%); sulla stessa tendenza, in discesa l'(-0,79%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,57%),(-1,13%) e(-0,57%).Tra i(+1,61%),(+1,25%),(+1,17%) e(+0,69%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,06%.scende dell'1,73%.Calo deciso per, che segna un -1,44%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,17%.Tra idel Nasdaq 100,(+7,79%),(+1,70%) e(+0,56%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,51%.In perdita, che scende del 4,31%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,23 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 3,26%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 8,1%; preced. 8,5%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 1,2%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -457K barili; preced. 1,3 Mln barili)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,5%; preced. 1,4%)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 10,7%; preced. 11,2%).