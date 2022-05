Atlantia, CdA nomina advisors finanziari per valutazioni su OPA

Atlantia

(Teleborsa) - Il, riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Giampiero Massolo,in relazione all’volontaria totalitaria promossa in data 14 aprile 2022Quali advisors finanziari sono stati sceltia supporto delle valutazioni e delle attivitàche lo stesso Consiglio sarà chiamato a svolgere in relazione all’OPA che ha ad oggetto la totalità delle azioni Atlantia.