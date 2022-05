Wall Street prosegue in rosso su preoccupazioni per altri aumenti dei tassi

Dow Jones

(Teleborsa) - Altra giornata no per la Borsa USA, in flessione dell'1,50% sul, mentre perde terreno anche l', che retrocede dell'1,46% a 3.878 punti. Pesante il(-1,83%); come pure, depresso l'(-1,89%). A deprimere i mercati concorrono sempre le attese di nuovi rialzi dei tassi di interesse per frenare un'inflazione che continua a correre.Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-2,76%),(-1,96%) e(-1,62%).del Dow Jones,(+0,89%),(+0,82%),(+0,77%) e(+0,69%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,57%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,30%.In perdita, che scende del 4,23%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,75 punti percentuali.(+12,41%),(+4,37%),(+3,67%) e(+3,02%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,62%.Seduta negativa per, che scende del 5,48%.Sensibili perdite per, in calo del 4,23%.In apnea, che arretra del 3,75%.