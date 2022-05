Brilla Milano insieme agli altri mercati europei

S&P-500

(Teleborsa) -, che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee. I mercati americani, intanto, galoppano e l'avanza del 2,40%. I listini azionari chiudono una settimana di forti tensioni, preoccupati dall'andamento dell'inflazione e dalla guerra in Ucraina. Restano alte le preoccupazioni sulle possibili mosse più restrittive da parte della Federal Reserve. A fare da assist al rimbalzo sono state le notizie giunte dalla Cina, dove Pechino punta ad allentare le restrizioni per il CovidSul mercato valutario, l'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,27%. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,68%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 3,73%.Balza in alto lo, posizionandosi a +190 punti base, con un incremento di 6 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,85%.vola, con una marcata risalita del 2,10%, brilla, con un forte incremento (+2,55%); ottima performance per, che registra un progresso del 2,52%. Sessione euforica per Piazza Affari, con ilche mostra in chiusura un balzo del 2,05%; sulla stessa linea, in forte aumento il, che con il suo +2,09% termina a quota 26.245 punti.Nella Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,2 miliardi di euro, in calo di 323,9 milioni di euro, rispetto ai 2,52 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,57 miliardi di azioni, rispetto ai 0,61 miliardi precedenti.Su 440 titoli azionari trattati in Piazza Affari, 125 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 308. Invariate le rimanenti 7 azioni.di Milano, troviamo(+9,29%),(+6,39%),(+6,03%) e(+5,97%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -8,25%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,27%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,78%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,73%.di Milano,(+13,66%),(+11,57%),(+11,11%) e(+10,56%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,92%.In apnea, che arretra del 3,69%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,17%.scende del 2,65%.Tra i dati08:45: Prezzi consumo, annuale (atteso 4,8%; preced. 4,5%)08:45: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,4%; preced. 1,4%)09:00: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,1%; preced. 3%)09:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 8,4%; preced. 9,8%)11:00: Produzione industriale, mensile (atteso -2%; preced. 0,5%).