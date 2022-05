Milano viaggia molto alto insieme al Vecchio Continente

Unipol

(Teleborsa) -, che si allinea alla giornata positiva delle borse europee. La seduta odierna in rialzo arriva al termine di un'altra settimana contraddistinta dallae in cui gli investitori hanno continuato a valutare l'impennata dell'inflazione persistente, la prospettiva di un'aggressiva stretta monetaria e il relativo impatto sulla crescita economica globale. Sul, i dati sull'inflazione di aprile da Francia e Spagna sono rimasti su livelli elevati, mentre la produzione industriale della zona euro è scesa meno del previsto a marzo.A Piazza Affari occhi puntati sul, conche stamattina hanno svelato il piano strategico al 2024 , che però non ha scaldato il mercato. Oltre a stime di dividendi sotto le aspettative per UnipolSai, secondo il presidente "l'investitore che ha più una matrice di short term e speculativo" potrebbe aver voluto "speculare sul cosiddetto accorciamento della catena di controllo", scenario che il gruppo bolognese non sta prendendo in considerazione.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,039. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,27%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 107,8 dollari per barile.Torna a salire lo, attestandosi a +192 punti base, con un aumento di 7 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,82%.denaro su, che registra un rialzo dell'1,37%, vola, con una marcata risalita dell'1,59%, e brilla, con un forte incremento (+1,52%).Segno più per il listino italiano, con ilin aumento dell'1,18%; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 26.020 punti.Effervescente il(+1,68%); con analoga direzione, ottima la prestazione del(+1,97%).di Piazza Affari, ottima performance per, che registra un progresso del 5,05%.Exploit di, che mostra un rialzo del 4,76%.Su di giri(+4,52%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 4,03%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -9,23%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,08%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,70%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,89%.Tra i(+12,91%),(+11,95%),(+10,67%) e(+9,64%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,34%.In perdita, che scende del 4,00%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,28 punti percentuali.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,16%.Tra i dati08:45: Prezzi consumo, annuale (atteso 4,8%; preced. 4,5%)08:45: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,4%; preced. 1,4%)09:00: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,1%; preced. 3%)09:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 8,4%; preced. 9,8%)11:00: Produzione industriale, mensile (atteso -2%; preced. 0,5%).