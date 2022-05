Tinexta, Intermonte conferma Buy dopo conti primo trimestre

Intermonte

Tinexta

(Teleborsa) -ha abbassato a(da 39 euro) il prezzo obiettivo su, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei servizi Digital Trust, Cybersecurity, Credit Information & Management e Innovation & Marketing, mantenendo il giudizio sul titolo a "". La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha approvato il risultati del primo trimestre del 2022. Secondo gli analisti, i conti sono stati sostanzialmente. La prima parte dell'anno è stata brillante soprattutto per le divisioni Digital Trust e Innovation & Marketing Services."Riaffermiamo il nostro giudizio positivo sul titolo, in quanto Tinexta dovrebbe beneficiare di: crescita strutturale delle imprese esposte al processo di digitalizzazione, anche grazie agli ulterioriprevisti dal PNRR italiano; opportunità di; ulteriori operazioni di fusione e acquisizione (M&A) per ampliare la base di clienti e completare l'offerta di prodotti", scrivono gli analisti di Intermonte."Ai prezzi attuali Tinexta è, che offrono un buon punto di ingresso per un titolo che combina un profilo di crescita elevato e una solida generazione di cassa", viene aggiunto.