Borse europee in rialzo. Focus su dati macro

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee. I listini sono sostenuti anche dalle seconde letture di. L'Istat ha rivisto al ribasso l'inflazione del mese di aprile, grazie anche all'inclusione del bonus energia (elettricità e gas). L'Eurostat ha invece rivisto al rialzo la crescita nel primo trimestre dell'anno, con l'occupazione che ha continuato a crescere.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,44%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,30%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 114,5 dollari per barile.Lieve calo dello, che scende a +186 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,85%.bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,38%, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,65%, e buona performance per, che cresce dell'1,35%.Scambi in forte rialzo per la Borsa milanese, con il, che sta mettendo a segno un guadagno dell'1,57%; sulla stessa linea, si muove con il vento in poppa il, che arriva a 26.638 punti.In netto miglioramento il(+1,54%); sulla stessa linea, sale il(+1,18%).di Milano, troviamo(+4,78%),(+3,42%),(+3,13%) e(+2,93%).di Milano,(+5,30%),(+4,25%),(+4,15%) e(+4,09%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,54%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:06:30: Indice servizi, mensile (atteso 1,2%; preced. -1,8%)08:00: Richieste sussidi disoccupazione (atteso -42,5K unità; preced. -81,6K unità)08:00: Tasso disoccupazione (atteso 3,8%; preced. 3,8%)11:00: PIL, trimestrale (atteso 0,2%; preced. 0,3%)11:00: Occupazione, trimestrale (atteso 0,5%; preced. 0,4%).