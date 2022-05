Wall Street resta al palo. Calo per il Nasdaq

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche si attesta a 32.223 punti (+0,08%), mentre, al contrario, si è mosso al ribasso l', che ha perso lo 0,39%, chiudendo a 4.008 punti. In ribasso il(-1,16%); come pure, in frazionale calo l'(-0,4%).(+2,62%),(+0,69%) e(+0,45%) in buona luce sul listino S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-2,12%),(-0,91%) e(-0,78%).Tra i(+3,09%),(+2,13%),(+1,87%) e(+1,39%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,46%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,00%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,67%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.(+5,09%),(+3,63%),(+3,02%) e(+2,14%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -10,72%.Crolla, con una flessione dell'8,58%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento dell'8,53%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 6,33%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,8%; preced. 0,5%)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 6,9%)15:15: Produzione industriale, annuale (preced. 5,5%)15:15: Produzione industriale, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,9%)16:00: Indice NAHB (atteso 75 punti; preced. 77 punti)16:00: Scorte industria, mensile (atteso 1,9%; preced. 1,5%)16:00: Vendite industria, mensile (preced. 1%).