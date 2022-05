A Wall Street si scatenano gli acquisti

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilin aumento dell'1,34%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata venerdì scorso; sulla stessa linea, in forte aumento l', che con il suo +2,02% termina a quota 4.089 punti. Effervescente il(+2,62%); con analoga direzione, ottima la prestazione dell'(+1,98%).(+2,91%),(+2,86%) e(+2,69%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -1,15%.Tra i(+6,40%),(+3,43%),(+3,40%) e(+3,27%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -11,35%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,99%.Tra i(+8,73%),(+6,34%),(+6,18%) e(+6,13%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,16%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,73%.scende del 2,20%.Calo deciso per, che segna un -2,11%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -457K barili; preced. 8,49 Mln barili)14:30: PhillyFed (atteso 16,7 punti; preced. 17,6 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 200K unità; preced. 203K unità)16:00: Leading indicator, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,3%)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -2,7%).