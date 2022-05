Gradimento Italiani incorona il Colle. Carabinieri sul podio fra le forze dell'ordine

(Teleborsa) - Laè l'istituzione, prima dellache si colloca al secondo posti e dellache è solo al terzo gradino del podio. Agli ultimi tre posti ci sono le banche, il Parlamento ed i partiti politici. È quanto emerge dal sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da, direttore generale diFra le Forze dell'ordine,è quella che ispiraagli italiani, seguita dalla Polizia di Stato. Al terzo posto la Guardia di Finanza e in quarta posizione la Polizia locale.Passando in rassegna le, il podio va all', seguita dalla Marina ed a chiudere l'Esercito. Tra gli organi di pubblica sicurezza vincono i Vigili del Fuoco su Guardia Costiera e Corpo Forestale. Al quarto posto la Polizia penitenziaria e infine i servizi segreti.Per quanto riguarda la fiducia nelle altre istituzioni medaglia d'oro a Gualtiero Bassetti (Conferenza Episcopale Italiana), secondo posto A Giovanni Malagò (Coni) e terzo a Giuliano Amato (Corte Costituzionale). Interessante il dato sui sindacati:(Segretario Generale dell’UGL), quarto in classifica,(Segretario Generale Cgil) che è solo settimo. Ultimo Luca Poniz, presidente dell'Anm (Associazione Nazionale Magistrati).