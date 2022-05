In calo la Borsa di New York

Target

(Teleborsa) - Partenza in calo per la borsa di Wall Street che prosegue il tonfo della vigilia accusato dalla delusione per i conti del colosso della grande distribuzioneche fanno temere per la tenuta dei consumi a fronte dell'aumento dei prezzi.Non aiutano le notizie giunte dal fronte macroeconomico, con le nuove richieste di sussidi di disoccupazione salite più delle attese e l'indice manifatturiero della Fed di Filadelfia, sceso a maggio, ed anche in questo caso peggio delle previsioni. Tra poco è la volta delle vendite di case esistenti in aprile.Sulle prime rilevazioni, ilè in calo (-0,79%) e si attesta su 31.242 punti; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità l', che retrocede a 3.904 punti. Sulla parità il(-0,14%); in frazionale calo l'(-0,54%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-1,29%),(-1,18%) e(-0,82%).Tutte le Blue Chip del Dow JonesLe peggiori performance si registrano su, che ottiene -9,68%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,75%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,75%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,45%.Tra i(+8,68%),(+4,92%),(+4,46%) e(+3,42%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -9,68%.In perdita, che scende del 2,78%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,59 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 2,24%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: PhillyFed (atteso 16 punti; preced. 17,6 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 200K unità; preced. 197K unità)16:00: Leading indicator, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,3%)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -2,7%).