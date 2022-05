Ucraina, Gentiloni: "Da G7 in arrivo Piano Marshall"

(Teleborsa) - Il commissario europeo all'economiaannuncia l'arrivo dia partire dalla riunione odierna del, in Germania, che vede riuniti i ministri delle finanze e le autorità monetarie dei Sette Grandi., ed è importante che la Commissione Ue ieri abbiadi sostegno immediato", ha detto il commissario in una intervista al Tg3, aggiungendo "a questo vadel mondo per cominciare a pensare alla ricostruzione dell'Ucraina".Gentiloni ha formulato una stima sulla somma di cuiper continuare a funzionare ed a resistere, che si aggira sui, ed ha anticipato che ci saranno deisoggetti a discussione a livello europeo come avvenuto con il Recovery durante la pandemia.Gentiloni ha notato che "tutti i Paesi si trovano di fronte a un rallentamento della crescita e a un'inflazione più sostenuta e persistente di quanto si pensasse". In questo quadro - ha aggiunto - "la sfida è, che devono andare alle famiglie e ai settori più in difficolta".A proposito delle materie energetiche, Gentiloni ha confermato chedi un eventualee della possibilità di fal prezzo, mentre non ci sono discussioni sul gas.