Unicredit Austria colloca un green bond da 500 milioni di euro

(Teleborsa) -ha collocato oggi agli investitori istituzionali il suo. Ilcon unaè stato emesso nell'ambito del Sustainability Bond Framework del Gruppo UniCredit. La domanda per il green bond – fa sapere UniCredit in una nota – è stata alta: la richiesta ha raggiuntoIlera stato inizialmente fissato a 10 punti base sopra il mid swap in euro a 6 anni e successivamente ridotto di 4 punti base.Il green bond ha un. Hanno fatto domanda: il 39% dalla Germania, il 20% dall'Austria, il 12% dal Benelux e il resto da diversi altri Paesi. A rilevare l’obbligazione sono statecome banche (30%), asset managers/fondi (47%), banche centrali e istituzioni ufficiali per (23%).sono destinati al finanziamento o al rifinanziamento di edifici costruiti in ottica di rispetto ambientale in capo a Unicredit. Nell'operazione, Unicredit ha operato come Sole Green Structurer e Ing, LBBW, Natixis, Raiffeisen Bank International e Unicredit come Joint Lead Manager."Con l'emissione di questo Green Covered Bond, – ha commentato– stiamo nuovamente mandando un chiaro segnale di quanto la sostenibilità sia centrale nella nostra strategia".