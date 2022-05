Wall Street contrastata, delude mercato lavoro

Dow Jones

(Teleborsa) - Si muove a due velocità la borsa di Wall Street, con l'aspettative di un forte inasprimento monetario da parte della Federal Reserve, mentre la guerra in Ucraina e il lockdown in Cina pesano sulle prospettive economiche globali.Tra gli indici statunitensi, ilsta lasciando sul parterre lo 0,44%, mentre, al contrario, l'rimane a 3.929 punti. In rialzo il(+0,87%); sui livelli della vigilia l'(-0,07%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,40%),(+1,00%) e(+0,53%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,60%),(-0,79%) e(-0,72%).Tra i(+2,01%),(+1,24%),(+1,01%) e(+1,00%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -13,91%.Seduta negativa per, che scende del 2,62%.Sensibili perdite per, in calo del 2,24%.In apnea, che arretra del 2,16%.Tra idel Nasdaq 100,(+14,23%),(+13,76%),(+11,45%) e(+9,95%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -13,91%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,90%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,75%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,99%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: PhillyFed (atteso 16 punti; preced. 17,6 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 200K unità; preced. 197K unità)16:00: Leading indicator, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,1%)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -3%).