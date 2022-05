Indel B, Intermonte abbassa target price e conferma Outperform

Intermonte

Indel B

(Teleborsa) -ha abbassato a(da 35,6 euro) ilsu, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore della refrigerazione mobile applicabile ai comparti automotive e leisure, mantenendo il giudizio sul titolo a "". La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati del primo trimestre del 2022, chiuso con ricavi consolidati pari a 51,8 milioni di euro, in aumento del 20% sullo stesso periodo dello scorso anno. Il target price è stato ridotto a causa della revisione delle stime e dei tassi di interesse più elevati."Le forti tendenze che l'azienda ha segnalato per tutto il 2021 miglioreranno ulteriormente nel 2022, consentendole di raggiungere livelli di vendite record - scrivono gli analisti - Tuttavia, il(intensificato dall'inizio della guerra in Ucraina). Detto questo, la società rimane molto ben posizionata nella sua nicchia di mercato e la generazione di cassa continua ad essere forte, consentendo la distribuzione di un dividendo più elevato e buyback".Intermonte si aspetta che la società chiuda il 2022 condi 204 milioni di euro, undi 27 milioni di euro e undi 14 milioni di euro. Questi valori dovrebbero passare nel 2023, rispettivamente, a 226 milioni di euro, 31 milioni di euro e 17 milioni di euro. Viene poi previsto un ulteriore incremento nel 2024 a ricavi per 248 milioni di euro, un EBITDA Adjusted di 37 milioni di euro e un utile netto Adjusted di 20 milioni di euro.