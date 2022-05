Wall Street positiva ma verso ennesima settimana in rosso

Bank of America

(Teleborsa) -, anche se l'S&P 500 è ancora sulla buona strada per chiudere la settimana al di sotto dei 4.000 punti, per la prima volta da marzo 2021, oltre che segnare. Il sentiment degli investitori, nonostante il contesto generale non sia mutato, ha ricevuto una piccola iniezione di positività dall'attività della(la PBOC ha infatti tagliato di 15 punti base il Loan prime rate per i prestiti quinquennali, oltre le attese).Le preoccupazione degli operatori sui mercati rimane però forte: la fund manager survey di maggio rilevata daha attestato che, sotto livelli che hanno caratterizzato le recessioni del 2000, del 2008 e del 2020."Poiché gli investitori si sono resi conto che "La FED non è vostra amica", sembra si stia affermando una, in cui si tende sempre più a- ha affermato Mark Dowding, CIO di BlueBay - Tale cambiamento di sentiment continua a essere avvertito soprattutto negli asset con i maggiori livelli di partecipazione degli investitori retail, sebbene anche tra alcuni investitori istituzionali che incontriamo si stia diffondendo un crescente shock, a fronte delle perdite accumulate da inizio anno"., con il, che avanza a 31.428 punti (+0,64%); sulla stessa linea, in rialzo l', che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 3.933 punti (+0,91%). Positivo il(+0,96%); con analoga direzione, in denaro l'(+0,96%). Nell'S&P 500, buona la performance dei(+1,88%),(+1,22%) e(+1,17%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,05%),(+1,99%),(+1,91%) e(+1,85%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,98%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,80%.(+8,25%),(+6,85%),(+6,13%) e(+4,06%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -22,18%.In perdita, che scende del 3,22%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,09%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,06%.Tra i datisui mercati statunitensi:15:45: PMI composito (preced. 55,1 punti)15:45: PMI manifatturiero (preced. 59,7 punti)15:45: PMI servizi (preced. 54,7 punti).