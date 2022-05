Borse UE positive. A Piazza Affari pesa maxi stacco cedole

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con gli investitori che accolgono con favore le parole delche sta considerando di alcuni dazi commerciali sulla Cina. I listini azionari cercano così il rimbalzo e guardano ai segnali positivi che giungono dai derivati statunitensi dopo lo scivolone, venerdì scorso, dell'indice S&P 500 nel mercato orso. Si muove in ribasso, invece, la Borsa di Milano che sconta l'impatto di circa l'1,45% dal maxi stacco delle cedole: oggi, infatti, pagano il dividendo ben 19 società quotate a Piazza Affari.Sul mercato valutario, l'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,56%. Segno più per l', che mostra un aumento dello 0,75%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla dello 0,59%, scendendo fino a 110,9 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +205 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,00%.sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,73%, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,69%; senza slancio, che negozia con un +0,12%. Sessione negativa per Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre l'1,04%; sulla stessa linea, perde terreno il, che retrocede a 26.026 punti, ritracciando dello 0,99%.di Piazza Affari, brillano le banche:con un forte incremento (+2,11%). Ottima performance per, che registra un progresso del 2,05%. Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,87%.Tra gli industriali, ben impostata, che mostra un incremento dell'1,18%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,17%.Exploit di, che mostra un rialzo dell'1,48%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,23%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,93%.del FTSE MidCap,(+2,73%),(+2,50%),(+2,20%) e(+2,20%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,54%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,48%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,45%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,29%.Tra i dati10:00: Indice IFO (atteso 91,4 punti; preced. 91,8 punti)02:30: PMI manifatturiero (preced. 53,5 punti)10:00: PMI composito (atteso 55,3 punti; preced. 55,8 punti)10:00: PMI servizi (atteso 57,5 punti; preced. 57,7 punti)10:00: PMI manifatturiero (atteso 54,9 punti; preced. 55,5 punti).