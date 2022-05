Eurogruppo, fumata nera per il nuovo direttore esecutivo dell'Esm: voto rinviato al 16 giugno

(Teleborsa) - Da quanto si apprende da Bruxelles fumata nera questo pomeriggio sia al primo che al secondo round di votazioni dei ministri finanziari dell'Eurogruppo per l'elezione deldell', il "" dell'Eurozona. Le votazioni sono state sospese dalla presidenza e saranno riprese alla prossima riunione dell'Eurogruppo, il 16 giugno a Lussemburgo.Per succedere all'attuale direttore dell'Esm, il tedesco, al termine del mandato, erano in lizza quattro candidati: l'italiano, attualmente capo di gabinetto del commissairo Ue all'Economia, Paolo Gentiloni, ed ex direttore generale (dal 2008) della Direzione economica e finanziaria (Dg Ecofin) della Commissione; il lussemburghese, ex ministro delle finanze; il portoghese, anche lui ex ministro delle finanze; e l'olandese, ex segretario di Stato alle finanze.Dopo il primo voto, l'Olanda ha ritirato il proprio candidato, mentre non si è ritirato il candidato arrivato terzo nella seconda votazione. Non è stato rivelato però quale sia dei tre rimasti in lizza. A questo punto, il presidente dell'Eurogruppo,, ha deciso di interrompere le operazioni di voto, evidentemente temendo uno stallo, e ne ha annunciato la ripresa alla prossima riunione in giugno. Per l'elezione del direttore dell'Esm è necessario infatti il sostegno da parte di una maggioranza qualificata (80%) degli Stati membri.