Piazza Affari, i dividendi di oggi 23 maggio 2022

Anima Holding

Inwit

Salvatore Ferragamo

Vianini

Bper

Caltagirone Editore

BE

De'Longhi

Banca Generali

Cementir Holding

Brembo

Dea Capital

Reply

Amplifon

Moncler

Caltagirone

Alerion

Italgas

Jonix

ERG

Cattolica

Biesse

Unipolsai

Banca Finnat

Mondadori

A2A

Prima Industrie

Marr

Toscana Aeroporti

Enervit

Brunello Cucinelli

Fila

Rai Way

Cellularline

Recordati

Webuild

Webuild Rsp

Unipol

Interpump Group

Irce

Ratti

Datalogic

Banca Ifis

Azimut

Tamburi

Finecobank

Equita Group

Pattern

ALA

Ariston Holding

Cofle

Generali

Intesa Sanpaolo

Banca Popolare Sondrio

El.En

Atlantia

Diasorin

Compagnia dei Caraibi

Cairo Communication

Tenaris

Technogym

ENI

Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm

B.F

Buzzi Unicem

Pirelli & C

(Teleborsa) - Oggi, lunedì 23 maggio in Borsa Italiana staccano la cedola del dividendo le seguenti società:ISIN: IT0004998065Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,28 EURData di pagamento: 25/05/2022ISIN: IT0005090300Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,3225 EURData di pagamento: 25/05/2022ISIN: IT0004712375Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,34 EURData di pagamento: 25/05/2022ISIN: IT0003127898Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,06 EURData di pagamento: 25/05/2022ISIN: IT0000066123Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,06 EURData di pagamento: 25/05/2022ISIN: IT0001472171Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,03 EURData di pagamento: 25/05/2022ISIN: IT0001479523Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,03 EURData di pagamento: 25/05/2022ISIN: IT0003115950Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,83 EURData di pagamento: 25/05/2022ISIN: IT0001031084Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 1,15 EURData di pagamento: 25/05/2022ISIN: NL0013995087Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,18 EURData di pagamento: 25/05/2022ISIN: IT0005252728Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,27 EURData di pagamento: 25/05/2022ISIN: IT0001431805Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,1 EURData di pagamento: 25/05/2022ISIN: IT0005282865Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,8 EURData di pagamento: 25/05/2022ISIN: IT0004056880Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,26 EURData di pagamento: 25/05/2022ISIN: IT0004965148Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,6 EURData di pagamento: 25/05/2022ISIN: IT0003127930Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,1 EURData di pagamento: 25/05/2022ISIN: IT0004720733Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,44 EURData di pagamento: 25/05/2022ISIN: IT0005211237Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,295 EURData di pagamento: 25/05/2022ISIN: IT0005442741Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,0764 EURData di pagamento: 25/05/2022ISIN: IT0001157020Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,9 EURData di pagamento: 25/05/2022ISIN: IT0000784154Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,15 EURData di pagamento: 25/05/2022ISIN: IT0003097257Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,624 EURData di pagamento: 25/05/2022ISIN: IT0004827447Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,19 EURData di pagamento: 25/05/2022ISIN: IT0000088853Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,012 EURData di pagamento: 25/05/2022ISIN: IT0001469383Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,085 EURData di pagamento: 25/05/2022ISIN: IT0001233417Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,0904 EURData di pagamento: 25/05/2022ISIN: IT0003124663Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,4 EURData di pagamento: 25/05/2022ISIN: IT0003428445Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,47 EURData di pagamento: 25/05/2022ISIN: IT0000214293Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,3761 EURData di pagamento: 25/05/2022ISIN: IT0004356751Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,11 EURData di pagamento: 25/05/2022ISIN: IT0004764699Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,42 EURData di pagamento: 25/05/2022ISIN: IT0004967292Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,23 EURData di pagamento: 25/05/2022ISIN: IT0005054967Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,2436 EURData di pagamento: 25/05/2022ISIN: IT0005244618Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,05 EURData di pagamento: 25/05/2022ISIN: IT0003828271Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,57 EURData di pagamento: 25/05/2022ISIN: IT0003865570Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,055 EURData di pagamento: 25/05/2022ISIN: IT0003865588Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,055 EURData di pagamento: 25/05/2022ISIN: IT0004810054Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,3 EURData di pagamento: 25/05/2022ISIN: IT0001078911Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,28 EURData di pagamento: 25/05/2022ISIN: IT0001077780Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,05 EURData di pagamento: 25/05/2022ISIN: IT0004724107Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,1 EURData di pagamento: 25/05/2022ISIN: IT0004053440Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,3 EURData di pagamento: 25/05/2022ISIN: IT0003188064Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,95 EURData di pagamento: 25/05/2022ISIN: IT0003261697Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 1,3 EURData di pagamento: 25/05/2022ISIN: IT0003153621Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,11 EURData di pagamento: 25/05/2022ISIN: IT0000072170Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,39 EURData di pagamento: 25/05/2022ISIN: IT0005312027Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,2 EURData di pagamento: 25/05/2022ISIN: IT0005378143Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,071 EURData di pagamento: 25/05/2022ISIN: IT0005446700Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,47 EURData di pagamento: 25/05/2022ISIN: NL0015000N33Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,14 EURData di pagamento: 25/05/2022ISIN: IT0005465619Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,33 EURData di pagamento: 25/05/2022ISIN: IT0000062072Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 1,07 EURData di pagamento: 25/05/2022ISIN: IT0000072618Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,0789 EURData di pagamento: 25/05/2022ISIN: IT0000784196Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,2 EURData di pagamento: 25/05/2022ISIN: IT0005453250Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,2 EURData di pagamento: 25/05/2022ISIN: IT0003506190Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,74 EURData di pagamento: 25/05/2022ISIN: IT0003492391Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 1,05 EURData di pagamento: 25/05/2022ISIN: IT0005453235Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,065 EURData di pagamento: 25/05/2022ISIN: IT0004329733Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,18 EURData di pagamento: 25/05/2022ISIN: LU0156801721Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,28 USDData di pagamento: 25/05/2022ISIN: IT0005162406Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,16 EURData di pagamento: 25/05/2022ISIN: IT0003132476Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,43 EURData di pagamento: 25/05/2022ISIN: IT0005215329Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,16 EURData di pagamento: 25/05/2022ISIN: IT0005187460Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,03 EURData di pagamento: 25/05/2022ISIN: IT0001347308Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,4 EURData di pagamento: 25/05/2022ISIN: IT0005278236Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,161 EURData di pagamento: 25/05/2022