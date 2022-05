Ecofin, Le Maire: "Sostegno Polonia su minimum tax a giugno. Inflazione è priorità"

(Teleborsa) - Il Ministro delle finanze franceseconsidera ilfino al 2023 una "buona notizia" ed unae spiega che darà al governoad assumere le misure necessarie per, ma presuppone anche "il graduale ripristino delle finanze pubbliche la riduzione del debito pubblico quale obiettivo a lungo termine"."La- ha sottolineato - è la. La risposta migliore deve combinare reazioni immediate e reazioni a lungo termine. Le prime si concretizzeranno in sostegni alle persone che soffriranno di più dell'aumento dei prezzi".Le Maire ha parlato anche della, dicendosi convinto di poter raggiungere undell'UE di riuscire aper dare il consenso". "Lavoro da più di cinque anni sulla tassazione minima - ha affermato - penso che sia una questione di giustizia, di equità e efficienza del sistema fiscale internazionale quindi il mio obiettivo e il mio scopo politico è ottenere un consenso entro il 17 giugno per il prossimo Ecofin della presidenza francese".A proposito dell', il Ministro francese ha confermato che, nella riunione odierna dell'Ecofin a Bruxelles, ci sarà un confronto sul sostegno finanziario all'Ucraina e si punta ad approvaredi euro. "La Francia ha già fornito 2 miliardi di dollari di impegni", ha ricordato Le Maire, confermando che "c'è tra gli stati membri unanimità nel sostenere l'Ucraina da un punto di vista finanziario e in tempi rapidi".