Borse europee positive, chiusura sui massimi di seduta

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee. I listini europei hanno chiusograzie all'ottimo andamento di Wall Street.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,072. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,40%. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 3,53%.Scende lo, attestandosi a +192 punti base, con un calo di 6 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 2,91%.vola, con una marcata risalita dell'1,59%, giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,56%, e brilla, con un forte incremento (+1,78%).Seduta positiva per il listino milanese, che porta a casa un guadagno dell'1,22% sul; sulla stessa linea, chiude con il vento in poppa il, che arriva a 26.438 punti.Sale il(+1,44%); con analoga direzione, positivo il(+1,35%).Dai dati di chiusura di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna risulta essere stato pari a 2,01 miliardi di euro, in ribasso (-7,29%), rispetto ai precedenti 2,17 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,51 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,57 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, ottima performance per, che registra un progresso dell'8,71%.Exploit di, che mostra un rialzo del 4,16%.Su di giri(+3,45%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 3,26%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,18%.Al Top tra le azioni italiane a(+9,72%),(+7,22%),(+5,74%) e(+5,67%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,27%.Calo deciso per, che segna un -1,42%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,57%.Tra ledi maggior peso:11:00: Fatturato industria, mensile (preced. 2,9%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 215K unità; preced. 218K unità)14:30: PIL, trimestrale (atteso -1,3%; preced. 6,9%)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso -2%; preced. -1,6%)09:00: Vendite dettaglio, mensile (preced. -3,8%).