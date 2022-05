Eurolistini positivi ma cauti aspettano PIL USA

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, attorno al giro di boa, mentre arrivano segnali positivi dai derivati statunitensi che lasciano presagire una partenza tonica per la borsa di Wall Street, più tardi. Gli investitori restano comunque prudenti in attesa della pubblicazione della seconda lettura sul PIL statunitense del primo trimestre, importante barometro dell'andamento dell'economia a stelle e strisce.Sul mercato valutario, seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,072. Perde ancora terremo, invece, il, dopo l' intervento sui tassi da parte della banca centrale russa . Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,37%. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,89%.In discesa lo, che retrocede a quota +194 punti base, con un decremento di 4 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 2,87%.giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,53%, piatta, che tiene la parità; seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,64%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che avanza a 24.305 punti; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 26.506 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+5,51%),(+1,92%),(+1,65%) e(+1,64%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,37%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,67%.Tra i(+5,10%),(+4,95%),(+4,92%) e(+4,83%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,61%.Calo deciso per, che segna un -1,42%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,27%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,07%.Tra i dati11:00: Fatturato industria, mensile (preced. 2,9%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 215K unità; preced. 218K unità)14:30: PIL, trimestrale (atteso -1,3%; preced. 6,9%)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso -2%; preced. -1,2%)09:00: Vendite dettaglio, mensile (preced. -3,8%).