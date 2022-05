Unicredit presenta la seconda edizione di “Road to Social Change”

UniCredit

(Teleborsa) -ha presentato oggi la", un percorso finalizzato a stimolare lain ottica di maggiore sostenibilità ein grado di favorire la crescita delle imprese sociali.Il programma totalmente gratuito è stato realizzato da UniCredit in collaborazione con, e presentato nel corso dell’incontro dal titolo “La prospettiva della Sostenibilità Integrale” che si è svolto oggi a Milano., Responsabile Corporate di UniCredit Italia, e, Responsabile per il Sud di UniCredit Italia, hanno parlato delle PMI e delle prospettive sul tema della sostenibilità integrale e dell’imprenditoria sociale."Il Terzo settore genera undi euro, avvicinandosi al, coinvolge, impiega oltreed è un settore in continua evoluzione, in grado anche di creare importanti opportunità di lavoro", ha spiegato, Responsabile Corporate di UniCredit Italia, aggiungendo "lepossono imprimere un decisivodel Paese in chiave inclusiva e sostenibile, sulla base delle priorità strategiche contenute nel PNRR".Ladi "Road to Social Change" ha contribuito già adel Terzo Settore, Anche quest’anno l'obiettivo è sostenere il comparto attraverso la crescita delle competenze manageriali, formando nuove figureprofessionali con le conoscenze e abilità necessarie per progettare e guidare i processi trasformativi delle realtà Profit e Non Profit italiane. I partecipanti, una certificazione digitale di conoscenze, abilità e competenze acquisite, rilasciato da POLIMI Graduate School of Management."Road to Social Change" si svilupperà attraverso 5 Digital Talk nazionali (sostenibilità integrale, digitalizzazione, rivoluzione verde e mobilità sostenibile, Welfare, Sanità territoriale) ed un evento di chiusura e premiazione. Come parte integrante del percorso, il progetto, per stimolare e premiare progettualità che prevedano sinergie efficaci tra Profit e Non Profit. Saranno premiate iniziative capaci di generare impatto sociale e innescare processi di sviluppo territoriale, perseguendo le missioni del PNRR.