Wall Street sale dopo trimestrali positive dei colossi retail

(Teleborsa) -, con gli investitori che si trovano a valutare messaggi contrastanti. Messaggi positivi sono arrivati dalledi grandi aziende come(che ha migliorato le previsioni sull'utile annuale dopo Q1 sopra le attese) e(che ha migliorato la guidance sulle vendite dopo Q1 sopra le attese), mentre i dati macroeconomici hanno confermato chenel primo trimestre. Diminuiscono invece più delle attese le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA.Ciò mette in questione alcune, anche se i verbali dell'ultima riunione della FED hanno confermato che la banca centrale statunitense intende arrivare rapidamente a una stretta monetaria. Intanto,haa causa dei rischi derivanti dal conflitto ucraino e le prolungate misure di restrizione anti-Covid imposte da Pechino.Indi tutti i tempi, ha stretto un accordo per acquistare la società di cloud computingper circa 61 miliardi di dollari, accelerando la propria trasformazione da produttore di chip a colosso del software.Wall Street continua la sessione in rialzo, con ilche avanza a 32.445 punti (+1,03%), continuando la scia rialzista evidenziata da cinque guadagni consecutivi, innescata venerdì scorso; sulla stessa linea, in rialzo l', che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 4.018 punti (+0,95%). In denaro il(+0,73%); come pure, buona la prestazione dell'(+0,79%).Nell'S&P 500, buona la performance dei(+2,69%),(+1,72%) e(+1,45%).Tra i(+3,30%),(+2,47%),(+1,94%) e(+1,82%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,95%.Al top tra i, si posizionano(+19,07%),(+8,22%),(+7,54%) e(+7,47%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -9,30%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,58%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,93%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,65%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 215K unità; preced. 218K unità)14:30: PIL, trimestrale (atteso -1,3%; preced. 6,9%)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso -2%; preced. -1,2%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,7%; preced. 1,1%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,5%).