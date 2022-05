Wall Street in rialzo. Inflazione PCE scende

Gap

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Beni di consumo secondari

informatica

beni industriali

energia

Nike

Caterpillar

Apple

Walt Disney

United Health

Salesforce

Amgen

Verizon Communication

Zscaler

Autodesk

Pinduoduo Inc Spon Each Rep

Crowdstrike Holdings

Workday

Costco Wholesale

Gilead Sciences

Amgen

(Teleborsa) - La borsa di Wall Street avvia l'ultima seduta della settimana in rialzo, dopo che alcuni indicatori sulle spese per consumi hanno mostrato un lieve frenata dell'inflazione statunitense, nel mese di aprile. Il dato sui prezzi negli Stati Uniti (inflazione PCE) è un elemento chiave per delineare il futuro orientamento dellasulle politiche monetarie. La stessa banca centrale ha cercato di rassicurare i mercati, definendo "appropriati" gli attesi rialzi dei tassi di interesse.Sul versante societario, attenzione al titolodopo che il gruppo retail di articoli di abbigliamento ha reso noto di aver sofferto una perdita netta, nei tre mesi terminati il 30 aprile scorso.Sulle prime rilevazioni, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 32.690 punti, mentre, al contrario, in rialzo l', che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 4.095 punti. In netto miglioramento il(+1,51%); sulla stessa linea, positivo l'(+0,77%).(+1,95%),(+1,60%) e(+1,00%) in buona luce sul listino S&P 500. Il settore, con il suo -0,60%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+1,74%),(+1,67%),(+1,58%) e(+1,40%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,28%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,80%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,68%.Tentenna, che cede lo 0,62%.Tra i(+12,32%),(+6,99%),(+6,44%) e(+5,46%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,59%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,18%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,79%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,68%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,7%; preced. 1,4%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,5%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 59,1 punti; preced. 65,2 punti).