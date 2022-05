Fabrizio Viola nominato presidente di Aquileia Capital Services

Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) - Il banchiere italiano di lungo corsoè stato nominato, a partire dal 1° giugno 2022, di, società di Bain Capital Credit (il braccio nel mercato del credito del colosso del private equity Bain Capital) specializzata nella gestione del credito con sottostante immobiliare e con una forte expertise nel Real Estate. Viola avrà l'obiettivo di supportare il top management di ACS nel massimizzare i risultati e la crescita dell'azienda, per poter cogliere le opportunità del mercato attraversoNel corso della sua, Viola ha ricoperto il ruolo di AD di Depobank (2018 – 2020), dove ha curato il progetto di trasformazione e valorizzazione della banca. Dal 2016 al 2018, Viola è stato AD della Banca Popolare di Vicenza e nel CdA di Veneto Banca, guidando i due istituti bancari veneti nel complesso percorso di fusione. Inoltre, ha ricoperto il ruolo di AD deldal 2012 al 2016 (occupandosi anche del lancio di Banca Widiba). In precedenza, è stato AD di Banca Popolare dell'Emilia Romagna -(2008 - 2011) e General Manager di Banca popolare di Milano (2004 - 2008)."Sono particolarmente lieto di cominciare questa nuova e appassionante avventura lavorativa in Aquileia Capital Services, e sono pronto a mettere le mie competenze ed esperienza al servizio dei suoi professionisti - ha commentato Viola - ACS è un'aziendae il mio obiettivo principale sarà quello di supportare il processo di crescita, contribuendo a consolidare e sviluppare strategie che portino all'acquisizione di nuovi portafogli e clienti".