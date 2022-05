Mercati europei positivi orfani di Wall Street

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Interpump

Moncler

Telecom Italia

Poste Italiane

Unipol

Italgas

Hera

Sanlorenzo

GVS

OVS

Maire Tecnimont

SOL

Cementir Holding

UnipolSai

Italmobiliare

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche Piazza Affari, che chiude sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. La Borsa di New York, invece, è rimasta chiusa per festività. I mercati europei, in particolare i titoli del settore lusso, hanno beneficiato della decisione da parte della Cina di allentare alcune delle più severe restrizioni contro la pandemia.Sul mercato valutario, l'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,46%. A maggio l'inflazione tedesca è aumentata più del previsto, su livelli che non vedeva da quasi 50 anni, spinta dall'aumento dei prezzi dell'energia. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,19%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,99%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +193 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,98%.buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,79%, piatta, che tiene la parità: ben impostata, che mostra un incremento dello 0,72%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che termina a 24.809 punti, consolidando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata mercoledì scorso; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,41%, portandosi a 26.876 punti.Ilnella seduta odierna è stato pari a 1,89 miliardi di euro, in rialzo rispetto agli 1,72 miliardi della vigilia, mentre i volumi si sono attestati a 0,44 miliardi di azioni, rispetto ai 0,54 miliardi precedenti.Tra idi Milano, in evidenza(+4,47%),(+4,18%),(+3,14%) e(+2,19%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -0,83%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,75%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,74%.di Milano,(+5,22%),(+5,16%),(+4,57%) e(+4,46%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,96%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,88%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,69%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra lepiù importanti:09:00: Prezzi consumo, mensile (preced. -0,2%)09:00: Prezzi consumo, annuale (preced. 8,3%)10:00: Prezzi produzione, annuale (preced. 36,9%)10:00: Prezzi produzione, mensile (preced. 4%)11:00: Fiducia economia (atteso 104,9 punti; preced. 104,9 punti).