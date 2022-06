Piazza Affari in rosso con le altre Borse UE: pesano tensioni geopolitiche e inflazione

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Stellantis

Pirelli

Tenaris

Saipem

TIM

Amplifon

Prysmian

Piaggio

Italmobiliare

Danieli

Safilo

doValue

Reply

Antares Vision

SOL

(Teleborsa) -, che scontano le tensioni geopolitiche, dopo l'embargo della UE al petrolio russo, e l'impennata dell'inflazione, che ha raggiunto nuovi picchi in Europa.Anche la banca centrale candese ha annunciato un rialzo dei tassi di mezzo punto, seguendo la Fed, mentre la BCE si appresta a fare lo stesso questa estate. Nel frattempo prosegue in rosso Wall Street.L'è in calo (-0,82%) e si attesta su 1,064. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,54%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,36%), raggiunge 116,2 dollari per barile.Scende molto lo, raggiungendo +190 punti base, con un deciso calo di 10 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,07%.deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, seduta negativa per, che mostra una perdita dello 0,98%, e sotto pressione, che accusa un calo dello 0,77%.A Piazza Affari, ilè in calo (-0,9%) e si attesta su 24.284 punti in chiusura; sulla stessa linea, perde terreno il, che si ferma a 26.535 punti, ritracciando dello 0,87%. In ribasso il(-0,8%); come pure, in rosso il(-1,18%).Nella Borsa di Milano, ilnella seduta odierna è stato pari a 1,97 miliardi di euro, in calo di 1.678,7 milioni di euro, rispetto ai 3,65 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,56 miliardi di azioni, rispetto ai 1,1 miliardi precedenti.Tra i 452 titoli scambiati, i titoli positivi sono stati 196, mentre 251 hanno terminato in calo. Sostanzialmente stabili le restanti 5 azioni.di Milano, troviamo(+1,74%) e(+1,06%) in attesa dei dati sulle immatricolazioni.Bene anche(+0,77%).Le più forti vendite su, che ha terminato le contrattazioni in calo del 4,09% nonostante la vendita delle attività drilling onshore.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,49%sulle perplessità espresse dal numero uno di Vivendi per la rete unica.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,78%.In perdita, che scende del 2,56%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,45%),(+2,00%),(+1,97%) e(+1,81%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,73%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,08 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 3,04%.Sensibili perdite per, in calo del 2,76%.