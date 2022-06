Prevalgono le vendite a New York

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche lascia sul parterre lo 0,67%, arrestando la serie di sei rialzi consecutivi, avviata il 20 del mese scorso; sulla stessa linea, in lieve calo l', che archivia la giornata sotto la parità a 4.132 punti. In frazionale calo il(-0,31%); sulla stessa linea, poco sotto la parità l'(-0,38%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il. Nel listino, i settori(-1,65%),(-1,60%) e(-1,38%) sono stati tra i più venduti.Tra i(+2,75%),(+0,97%),(+0,78%) e(+0,74%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,30%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,03%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,04%.scende dell'1,85%.(+4,55%),(+4,40%),(+4,24%) e(+3,06%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -7,20%.Sensibili perdite per, in calo del 6,79%.In apnea, che arretra del 5,47%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,32%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:15:45: PMI manifatturiero (preced. 59,2 punti)16:00: ISM manifatturiero (atteso 54,5 punti; preced. 55,4 punti)13:30: Challenger licenziamenti (preced. 24,29K unità)14:15: Occupati ADP (atteso 280K unità; preced. 247K unità)14:30: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 11,6%; preced. 0,9%)14:30: Produttività, trimestrale (atteso -7,5%; preced. 6,3%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 210K unità; preced. 210K unità).