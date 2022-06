Wall Street inizia giugno in rialzo. Focus su commenti FED

Salesforce

(Teleborsa) - Continua ladei listini statunitensi, con, dopo la seduta negativa di ieri. Nel complesso il mese di maggio si è chiuso invariato per Dow Jones e S&P 500 (che la settimana scorsa hanno recuperato i ribassi delle ottave precedenti) e in calo per Nasdaq (che ha perso circa il 2% negli ultimi 30 giorni). Durante la seduta odierna, oltre ai dati sugli indici, verranno valutati i commenti del presidente della Federal Reserve di St. Louise del presidente della FED di New York, per avere indizi sulla sequenza temporale dell'inasprimento della politica monetaria.Tra le società che hanno annunciato i, spiccano le performance di(che ha aumentato le previsioni sugli utili dopo un trimestre oltre le attese),(che ha aumentato le sue previsioni di profitto per l'intero anno grazie a una forte domanda per i suoi beni di lusso),(ha superato le aspettative sugli utili grazie alla ripresa del segmento internazionale) e(che ha aumentato le sue prospettive di profitto grazie alla domanda dei clienti commerciali)., con ilche sale dello 0,65% a 33.205 punti; sulla stessa linea, l'continua la giornata in aumento dello 0,77%. Sale il(+1,3%); sulla stessa tendenza, positivo l'(+0,85%).In buona evidenza nell'S&P 500 i(+2,16%),(+1,49%) e(+1,28%). Il settore, con il suo -0,41%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+12,55%),(+2,53%),(+1,78%) e(+1,57%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,04%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,78%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,54%.Al top tra i, si posizionano(+6,12%),(+4,15%),(+3,43%) e(+3,39%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,35%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,15%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,95%.Tentenna, che cede lo 0,90%.Tra i datisui mercati statunitensi:15:45: PMI manifatturiero (atteso 57,5 punti; preced. 59,2 punti)16:00: ISM manifatturiero (atteso 54,5 punti; preced. 55,4 punti)13:30: Challenger licenziamenti (preced. 24,29K unità)14:15: Occupati ADP (atteso 280K unità; preced. 247K unità)14:30: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 11,6%; preced. 0,9%).