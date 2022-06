Tonica Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,59%; sulla stessa linea, l'continua la giornata in aumento dell'1,10%.Su di giri il(+1,88%); sulla stessa tendenza, in rialzo l'(+1,08%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+2,46%),(+2,21%) e(+1,96%).Al top tra i(+6,71%),(+5,70%),(+2,83%) e(+2,16%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,30%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,60%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,01%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,99%.Tra i(+13,37%),(+10,61%),(+8,92%) e(+8,19%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,87%.Seduta negativa per, che scende del 4,04%.Sensibili perdite per, in calo del 3,70%.In apnea, che arretra del 3,30%.