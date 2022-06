Borse europee in rosso. Maglia nera a Piazza Affari

Leonardo

(Teleborsa) -, contraddistinta, con Londra che continua a restare chiusa per la festività del Giubileo della Regina. I listini del Vecchio Continente sono ulteriormente peggiorati nel pomeriggio, con l'apertura in ribasso di Wall Street a causa dei dati migliori delle attese sull'occupazione statunitense : un mercato del lavoro forte giustifica un'A penalizzare la Borsa di Milano sono le, che mostrano cali significativi e soffrono anche dell', salito a 212 punti base nella seduta odierna. Cresce quindi l'attesa per il meeting della BCE di settimana prossima, che potrebbe far ulteriormente muovere l'obbligazionario italiano.si posiziona in cima al FTSE MIB, dopo indiscrezioni secondo cui la tedescaha formalizzato, con la possibilità in futuro di diventare azionista di maggioranza della storica produttrice di artiglieria e mezzi corazzati.riduce le perdite nel corso della seduta, dopo un avvio in forte ribasso per l'sulle presunte tangenti per ottenere commesse da Petrobras (con un pagamento di oltre 78 milioni di dollari ).Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,26%. L'è in calo (-0,78%) e si attesta su 1.853 dollari l'oncia. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,00%. Sale lo, attestandosi a +212 punti base, con un incremento di 8 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,40%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto, e fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,23%.è chiusa per festività.Giornata "no" per la, in flessione dell'1,06% sul, mentre, al contrario, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 26.691 punti. Variazioni negative per il(-0,71%); sulla stessa tendenza, in ribasso il(-0,74%).Nella Borsa di Milano, ildegli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,15 miliardi di euro, in calo di 826,2 milioni di euro, rispetto ai 1,97 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,36 miliardi di azioni, rispetto ai 0,56 miliardi precedenti.di Milano, troviamo(+1,96%),(+1,32%) e(+0,67%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,10%.Crolla, con una flessione del 3,40%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,31%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,94%.del FTSE MidCap,(+4,02%),(+3,58%),(+3,06%) e(+2,90%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,16%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,49%.In perdita, che scende del 3,30%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,18 punti percentuali.Tra lepiù importanti:08:00: Bilancia commerciale (atteso 1,6 Mld Euro; preced. 1,9 Mld Euro)08:45: Produzione industriale, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,4%)10:00: PMI servizi (atteso 56,3 punti; preced. 57,7 punti)10:00: PMI composito (atteso 54,9 punti; preced. 55,8 punti)11:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 5,4%; preced. 1,6%).