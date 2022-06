Piazza Affari fanalino di coda dei mercati europei. Pochi spunti e volumi

Leonardo

(Teleborsa) -, in una, con Londra che continua a restare chiusa per la festività del Giubileo della Regina. L'attenzione degli investitori è oggi sul dato mensile dei, che offre spunti sull'andamento dell'occupazione statunitense e da cui potrebbero emergere indicazioni sulle prossime mosse della FED. Intanto, restano le incognite a livello macroeconomico e politico che hanno affossato i mercati negli ultimi mesi, con diversi analisti che rimangono pessimisti."Dopo un primo trimestre che ha mostrato segnali di resistenza, dovuto alla fine delle misure restrittive in diversi Paesi, prevediamo un significativo rallentamento dell'attività globale - ha commentato Norman Villamin, Chief Investment Officer (Wealth Management) di Union Bancaire Privée - La combinazione di un'inflazione più elevata, del protrarsi del conflitto russo-ucraino, di un lockdown prolungato in Cina e di una politica monetaria globale più restrittiva dovrebbe".si posiziona in cima al FTSE MIB, dopo indiscrezioni secondo cui la tedescaha formalizzato, con la possibilità in futuro di diventare azionista di maggioranza della storica produttrice di artiglieria e mezzi corazzati. Scendedopo l'sulle presunte tangenti per ottenere commesse da Petrobras (con un pagamento di oltre 78 milioni di dollari ).Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,074. L'è sostanzialmente stabile su 1.866,9 dollari l'oncia. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 116,5 dollari per barile, in calo dello 0,32%.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +207 punti base, mostrando un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,33%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,14%, e poco mosso, che mostra un +0,06%.A Milano, si muove sotto la parità il, che scende a 24.262 punti, con uno scarto percentuale dello 0,67%; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 26.525 punti.In frazionale calo il(-0,24%); pressoché invariato il(-0,1%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,01%),(+1,40%) e(+1,06%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,57%.Crolla, con una flessione del 2,36%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,32%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,91%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,64%),(+2,79%),(+2,08%) e(+1,94%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,96%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,05%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,03%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,95%.Tra ledi maggior peso:08:00: Bilancia commerciale (atteso 1,6 Mld Euro; preced. 1,9 Mld Euro)08:45: Produzione industriale, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,4%)10:00: PMI servizi (atteso 56,3 punti; preced. 57,7 punti)10:00: PMI composito (atteso 54,9 punti; preced. 55,8 punti)11:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 5,4%; preced. 1,6%).