Scende Wall Street. Report mercato lavoro aumenta pressione su FED

Tesla

Bristol Myers

Turning Point

American Airlines

Lululemon

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

beni di consumo secondari

informatica

telecomunicazioni

Caterpillar

Chevron

IBM

Home Depot

Apple

Intel

Walt Disney

Salesforce

Okta

Seagen

Biogen

Constellation Energy

Tesla Motors

Micron Technology

Crowdstrike Holdings

Lucid

(Teleborsa) -, con il Nasdaq che affonda in concomitanza dell'aumento del rendimento dei. A innescare i movimenti odierni è stato ildiffuso dal Bureau of Labour Statistics. L'economia americana ha creato a maggio 390.000 posti di lavoro, oltre le attese degli analisti, mentre il tasso di disoccupazione è rimasto stabile al 3,6%. Une non farla tentennare nel suo percorso di stretta monetaria. Nelle ultime settimane si era parlato della possibilità che la Banca centrale statunitense potesse prendere in considerazione unama un'economia forte allontana questa possibilità."La parte migliore del rapporto sull'occupazione è l'aumento della partecipazione, mentre la parte negativa è che abbiamo ancora bisogno di altri milioni di persone che lavorano per ridurre le carenze pervasive che guidano l'inflazione. È", ha commentato Bryce Doty, vicepresidente senior di Sit Investment Associates.è affondata dopo che, in una email interna inviata ai dirigenti, l'amministratore delegato ha detto che bisogna, spiegando di avere una "pessima sensazione" ("super bad feeling") sull'andamento dell'economia.Sul fronte degli ha raggiunto un accordo perper 4,1 miliardi di dollari.ha aumentato le stime sui ricavi per il secondo trimestre del 2022 grazie alla forte domanda.ha alzato la guidance dopo un primo trimestre oltre le attese. RH ha registrato un primo trimestre in forte rialzo ma vede un rallentamento della domanda.Ilcontinua la seduta con un calo dello 0,69%; sulla stessa linea, l'perde l'1,27%, continuando la seduta a 4.124 punti. In nettoil(-2,25%); con analoga direzione, negativo l'(-1,47%). Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei(-2,37%),(-2,08%) e(-2,01%).del Dow Jones,(+1,32%),(+1,12%),(+0,76%) e(+0,59%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,48%.Scende, con un ribasso del 2,06%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,88%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,57%.Tra i(+6,62%),(+3,25%),(+2,63%) e(+2,59%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -8,17%.Crolla, con una flessione del 6,81%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 6,19%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,81%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Variazione occupati (atteso 325K unità; preced. 436K unità)14:30: Tasso disoccupazione (atteso 3,5%; preced. 3,6%)15:45: PMI composito (atteso 53,8 punti; preced. 56 punti)15:45: PMI servizi (atteso 53,5 punti; preced. 55,6 punti)16:00: ISM non manifatturiero (atteso 56,4 punti; preced. 57,1 punti).