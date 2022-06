Wall Street senza direzione. Timori per crescita globale

Target

(Teleborsa) -, con gli investitori che si trovano a valutare le prospettive die le incognite sulla crescita globale. La Banca Mondiale ha tagliato le previsioni di crescita globale di 1,2 punti, al 2,9% per il 2022, con la guerra in Ucraina che potrebbe portare a "un periodo prolungato di crescita debole e inflazione elevata".Sul fronte macroeconomico, il è sceso a 87,1 miliardi di dollari ad aprile 2022. In particolare, il disavanzo con la Cina è diminuito di 8,5 miliardi di dollari, il massimo in sette anni, e le importazioni sono diminuite di 10,1 miliardi, anche in questo caso il massimo dal 2015, a causa dei lockdown in Cina e dell'attività limitata delle fabbriche.è in calo dopo che ha annunciato una serie di azioni per ridimensionare il proprio, con effetti sui margini del trimestre in corso.è invece in grande rialzo dopo che ha comunicato di essere inper essere acquisita daIl listino USA mostra un, con ilche sta mettendo a segno un +0,2%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 4.131 punti. Poco sopra la parità il(+0,27%); sulla stessa linea, guadagni frazionali per l'(+0,23%).(+2,45%),(+0,62%) e(+0,44%) in buona luce sul listino S&P 500. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i(-1,10%) e(-0,42%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,82%),(+1,78%),(+1,22%) e(+0,97%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,20%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,71%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,14%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,90%.Tra idel Nasdaq 100,(+7,93%),(+5,49%),(+4,35%) e(+4,34%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,25%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,49%.scende dell'1,33%.Calo deciso per, che segna un -1,09%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Bilancia commerciale (atteso -89,5 Mld $; preced. -107,7 Mld $)16:00: Scorte ingrosso, mensile (preced. 2,7%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -1,8 Mln barili; preced. -5,07 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 207K unità; preced. 200K unità)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 8,3%; preced. 8,3%).