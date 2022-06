Moderate perdite a Wall Street con timori per crescita globale

Novavax

(Teleborsa) -con gli. Nelle ultime 24 ore sono infatti arrivate delle importanti previsioni al ribasso da parte di preminenti organizzazioni internazionali. Oggi l' ha ridotto le sue previsioni di crescita globale per quest'anno al 3% dal 4,5% dell'ultimo aggiornamento trimestrale. Ieri pomeriggio la aveva ridotto le sue previsioni di crescita per quest'anno al 2,9%, avvertendo che "anche se si evitasse una recessione globale, il dolore della stagflazione potrebbe persistere per diversi anni".Balzo di, dopo che ha ottenuto l'approvazione del suo vaccino Covid-19 da un comitato consultivo della FDA. Positive, che ha aumentato le stime per i ricavi grazie alla solida domanda e all'aumento prezzi, e, che sta esaminando alternative strategiche, inclusa una possibile divisione delle sue attività flash memory & disk drive. Bene anche, nonostante risultati trimestrali migliori del previsto.Si muoveWall Street, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,65%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità l', che retrocede a 4.140 punti. Sulla parità il(-0,14%); sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,40%.Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i(-1,16%),(-1,06%) e(-0,96%).per le Blue Chip del Dow Jones, conche sono in marginale rialzo.Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,07%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,90%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,53%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,28%.Tra i(+4,73%),(+4,48%),(+4,11%) e(+3,42%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,07%.Crolla, con una flessione del 2,37%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,20%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,80%.Tra i datisui mercati statunitensi:16:00: Scorte ingrosso, mensile (preced. 2,7%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -1,8 Mln barili; preced. -5,07 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 207K unità; preced. 200K unità)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 8,3%; preced. 8,3%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,7%; preced. 0,3%).