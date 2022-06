Saipem, nuovo raggruppamento azioni ordinarie e di risparmio

Saipem

Equita

(Teleborsa) - Nuovo raggruppamento azionario per, a pochi giorni di distanza dal precedente. Il CdA ha deliberato di procedere alnel rapporto di(codice ISIN IT0005495657)(codice ISIN IT0005495616) e di n. 1 nuova azione di risparmio (codice ISIN IT0005495 673) ogni n. 10 azioni di risparmio esistenti (codice ISIN IT0005252165), previo annullamento di n. 8 azioni ordinarie e di n. 8 azioni di risparmio per consentire la quadratura complessiva dell'operazione senza modifiche del capitale sociale.L'operazione è finalizzata a ridurre il numero di azioni in circolazione in previsione dell'aumento di capitale da 2 miliardi di euro e a ", consentendo, al contempo, diin considerazione degli effetti del raggruppamento sul prezzo di borsa unitario delle azioni", si legge in una nota.Al fine di facilitare le operazioni di taggruppamento e di monetizzare le frazioni che dovessero emergere, Saipem hadi rendersidal 13 giugno 2022 al 17 giugno 2022, dietro richiesta dell'intermediario, per l'acquisto o la vendita delle frazioni delle nuove azioni raggruppate mancanti o eccedenti l'entità minima necessaria per consentire agli azionisti di detenere un numero intero di azioni. Le operazioni di raggruppamento saranno effettuate pressoda parte di tutti gli intermediari autorizzati.