Debole Wall Street, delude il mercato lavoro

(Teleborsa) - Sosta intorno alla parità la Borsa di New York, dopo i deludenti dati sui sussidi alla disoccupazione negli USA: il numero dei lavoratori che per la prima volta hanno richiesto i sussidi di disoccupazione, è aumentato oltre le aspettative. Gli investitori restano preoccupati per le prospettive di crescita e per l'inflazione. A tal proposito c'è attesa tra gli addetti ai lavori per la pubblicazione, domani venerdì 10 giugno, dell'indice dei prezzi al consumo americano.Tra gli indici statunitensi,si attesta a 32.871 punti, mentre, al contrario, in lieve calo l', che continua la giornata sotto la parità a 4.107 punti. Senza direzione il(-0,19%); come pure, pressoché invariato l'(-0,12%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+0,46%) e(+0,43%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,68%),(-0,64%) e(-0,62%).del Dow Jones,(+3,02%),(+1,16%),(+0,82%) e(+0,61%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,45%.scende dell'1,75%.Calo deciso per, che segna un -1,43%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,36%.Tra idel Nasdaq 100,(+7,18%),(+3,41%),(+3,38%) e(+2,44%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -10,95%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 7,89%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 6,59%.In perdita, che scende del 5,73%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 210K unità; preced. 202K unità)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 8,3%; preced. 8,3%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,7%; preced. 0,3%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 58,2 punti; preced. 58,4 punti)14:30: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,5%).