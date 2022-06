NIO in difficoltà a Wall Street dopo risultati primo trimestre

NIO

S&P-500

produttore di veicoli elettrici

indice del basket statunitense

NIO

(Teleborsa) - Pressione su, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,62%, dopo che il produttore di auto elettriche cinese ha annunciato margini in calo nel primo trimestre 2022 ed un outlook cauto.Comparando l'andamento del titolo con l', su base settimanale, si nota che ilmantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,79%, rispetto a +0,19% dell').Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 20,06 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 18,83. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 21,29.