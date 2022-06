Cina, prezzi produzione al +6,4% su anno. Inflazione contenuta

(Teleborsa) - Inflazione e prezzi alla produzione hanno quasi centrato le attese in Cina a. Secondo il National Bureau of Statistics,ha registrato undel 2,1%, dopo il +2,1% del mese precedente e rispetto al +2,2% atteso dagli analisti., invece, i prezzi al consumo mostrano una diminuzione dello 0,2%, a fronte del -0,3% del consensus, dopo il +0,4% precedente.Frenano leggermente i, che a maggio hanno mostrato un incremento tendenziale del 6,4%, centrando le attese (+6,4%), a fronte del +8% del mese precedente."Poiché l'aumento dei prezzi alla produzione è già in una tendenza al ribasso, è idelle politiche", ha scritto Zhang Zhiwei, presidente e capo economista di Pinpoint Asset Management, in una nota. "Mi aspetto che il governo lancerà più stimoli nei prossimi mesi, incluso il taglio dei tassi di interesse", ha aggiunto Zhang.