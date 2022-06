Venerdì nero a Wall Street. Inflazione al top dal 1981

S&P-500

(Teleborsa) - Si muove in forte ribasso la borsa di Wall Street, all'indomani delle decisioni della BCE e dopo il dato sull'inflazione statunitense, schizzato ai massimi da 40 anni, alimentando così la prospettiva di interventi più aggressivi da parte della Federal Reserve.Giornata nera per la Borsa di New York, che affonda con una discesa del 2,25%, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, profondo rosso per l', che retrocede a 3.917 punti, in netto calo del 2,52%.In netto peggioramento il(-3,15%); con analoga direzione, pessimo l'(-2,68%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-4,10%),(-3,27%) e(-3,15%).del Dow Jones in sostanziale aumento è(+0,73%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,36%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,92%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,44%.In perdita, che scende del 4,32%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,41%),(+3,16%),(+1,12%) e(+0,56%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -24,37%.Pesante, che segna una discesa di ben -10,06 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende dell'8,77%.Sensibili perdite per, in calo del 7,74%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 8,3%; preced. 8,3%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,7%; preced. 0,3%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 58 punti; preced. 58,4 punti)14:30: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,5%)14:30: Prezzi produzione, annuale (preced. 11%).