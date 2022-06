Wall Street in rosso, inflazione corre e schizza a massimi 40 anni

Dow Jones

(Teleborsa) - La borsa di Wall Street avvia l'ultima seduta della settimana in rosso con l' inflazione americana che galoppa e vola a maggio portandosi ai massimi degli ultimi 40 anni. A dare linfa ai prezzi hanno contribuito soprattutto servizi, energia e alimentari. Nell'ultimo anno, i prezzi energetici sono aumentati del 34,6%, quelli dei generi alimentari del 10,1%, i dati più alti, rispettivamente, dal settembre 2005 e dal marzo 1981.Sulle prime rilevazioni, ilmostra una flessione dell'1,49%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da mercoledì scorso; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per l', che retrocede a 3.953 punti, ritracciando dell'1,61%. Pesante il(-2,03%); sulla stessa linea, depresso l'(-1,68%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-2,43%),(-2,26%) e(-2,12%).Tutte le Blue Chip del Dow JonesI più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -3,62%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,38%.Scende, con un ribasso del 2,31%.Crolla, con una flessione del 2,25%.Tra idel Nasdaq 100,(+7,00%),(+4,40%),(+4,23%) e(+2,74%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -23,18%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 12,32%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,65%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,34%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 8,3%; preced. 8,3%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,7%; preced. 0,3%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 58 punti; preced. 58,4 punti)14:30: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,5%)14:30: Prezzi produzione, annuale (preced. 11%).