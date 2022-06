Giornata drammatica a Wall Street. Timori per aggressivi aumenti dei tassi

Dow Jones

(Teleborsa) -, che scambia con una pesante flessione del 2,32%: ilprosegue in tal modo una serie negativa, iniziata mercoledì scorso, di quattro ribassi consecutivi; sulla stessa linea, l'crolla del 3,14%, scendendo fino a 3.778 punti. In forte calo il(-3,64%); come pure, pesante l'(-3,02%). I di venerdì (oltre le attese e ai massimi dal 1981) hanno spinto gli investitori ae non è escluso un rialzo di 75 punti base nella riunione del 15 giugno.Intanto, con il calo odierno(ovvero mercato orso), una fase contraddistinta da una progressiva diminuzione dei prezzi degli asset finanziari e da aspettative pessimistiche. L'S&P 500 è in calo di oltre il 20% dal record raggiunto il 3 gennaio 2022, soglia che è generalmente associata con un bear market.Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i, senza esclusione alcuna. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-4,48%),(-4,36%) e(-3,48%).del Dow Jones,(+0,61%) e(+0,54%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -8,54%.Crolla, con una flessione del 5,95%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,08%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,05%.per tutti i titoli del Nasdaq 100, che si sono mossi in territorio negativo.I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -10,98%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 9,69%.In perdita, che scende del 9,60%.Pesante, che segna una discesa di ben -9,03 punti percentuali.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,8%; preced. 0,5%)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 10,9%; preced. 11%)14:30: Empire State Index (atteso 4,5 punti; preced. -11,6 punti)14:30: Prezzi export, mensile (atteso 1,4%; preced. 0,6%)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 8,2%).