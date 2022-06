doValue lancia business unit dedicata alle PMI in Spagna

doValue

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella gestione e nel recupero di crediti deteriorati, haladedicata alla gestione di Non-performing Loan relativi a Piccole e Medie Imprese (). L'operazione è portata avanti tramite la controllata Altamira Asset Management ed è in linea con il Piano Industriale 2022-2024 presentato al mercato lo scorso gennaio La business unit PMI, un livello che è atteso crescere nei prossimi trimestri, si legge in una nota. Il GBV attuale in gestione è principalmente composto da Non-performing Loan (NPL), ma il piano di sviluppo della business unit PMI prevede che si espanda l'attività verso le categorie Unlikely to Pay (UTP) e Early Arrears.Il gruppo italiano spiega che i punti di forza della business unit PMI sono la sua(che rispecchia la granularità del segmento PMI), il fatto che l'unità è pienamente integrata con il gruppo doValue dal punto di vista tecnologico e di sistemi IT e la possibilità di fare leva sulle