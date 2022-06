Mercato americano positivo nel giorno della FED

Dow Jones

(Teleborsa) -, in attesa di conoscere le decisioni del Federal Open Market Committee (FOMC) dellaal termine della due giorni di riunioni di politica monetaria. Gli investitori stanno quasi completamente prezzando unda parte della banca centrale americana, rispetto all'8,2% di una settimana fa, secondo i dati di FedWatch.Ilsta mettendo a segno un +0,42%, interrompendo la serie di cinque ribassi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, l'guadagna lo 0,77% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 3.764 punti. In denaro il(+1,41%); come pure, buona la prestazione dell'(+0,88%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i(+1,90%),(+1,50%) e(+1,06%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,35%) e(-0,44%).Tra i(+7,40%),(+1,87%),(+1,86%) e(+1,48%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,94%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,31%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,28%.Tentenna, che cede lo 0,66%.Tra i(+6,73%),(+6,50%),(+6,44%) e(+5,71%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,44%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,75%.scende dell'1,53%.Calo deciso per, che segna un -1,23%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Empire State Index (atteso 3 punti; preced. -11,6 punti)14:30: Prezzi export, mensile (atteso 1,3%; preced. 0,8%)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 7,8%)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,7%)14:30: Prezzi import, mensile (atteso 1,1%; preced. 0,4%).