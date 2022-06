Ottima seduta per Piazza Affari, trainata dalle banche

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, risultando il miglior listino europeo. A trainare l'ottima seduta sono state le, che pesano molto sulla borsa italiana ed erano state particolarmente colpite dalla vendite dei giorni scorsi. Le borse del Vecchio Continente hanno perso terreno dopo la diffusione del comunicato al termine della, ma hanno poi riguadagnato terreno nell'ultima parte di seduta. L'esito del meeting straordinario di Francoforte ha, in quanto non ha fornito dettagli sullo strumento anti-spread, ma solo ribadito l'impegno a studiare nuovi strumenti.Nel pomeriggio sono poi arrivati molti commenti da parte di funzionari della BCE, dall'italianoche ha detto che lo scudo anti-frammentazione "non impedisce la nostra politica monetaria, ma è condizione necessaria per portare l'inflazione di nuovo al 2%", all'olandeseche ha sottolineato l'impegno a lavorare in maniera accelerata sulla messa a punto di nuovi possibili strumenti per contrastare la frammentazione".L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,23%. Lieve aumento dell', che sale a 1.820,3 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,99% e continua a trattare a 117,8 dollari per barile.Sensibile miglioramento dello, che raggiunge quota +214 punti base, con un decremento di 22 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,78%.in luce, con un ampio progresso dell'1,36%, andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,2%, e ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,35%.Sessione euforica per Piazza Affari, con ilche mostra in chiusura un balzo del 2,87%, bloccando così la scia ribassista sostenuta da sei cali consecutivi, che ha preso il via il 7 di questo mese, mentre, al contrario, si è mosso al ribasso il, che ha perso lo 0,41%, chiudendo a 23.874 punti.Balza in alto il(+2,15%); con analoga direzione, su di giri il(+2,12%).Nella Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,06 miliardi di euro, in calo di 415,8 milioni di euro, rispetto ai 2,48 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,52 miliardi di azioni, rispetto ai 0,64 miliardi precedenti.di Milano, troviamo(+6,72%),(+4,93%),(+4,62%) e(+4,60%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,41%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,98%.del FTSE MidCap,(+6,13%),(+5,36%),(+4,68%) e(+4,63%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,63%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,49%.scende dell'1,25%.Tra i dati01:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso -1,5%; preced. 7,1%)04:00: Produzione industriale, annuale (atteso -0,7%; preced. -2,9%)04:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso -7,1%; preced. -11,1%)06:30: Indice servizi, mensile (preced. 1,3%)08:45: Prezzi consumo, annuale (atteso 5,2%; preced. 4,8%).